PvdD: "Meer bloemen en kruiden in het grasland van boeren"

Uit onderzoek blijkt dat de landbouwgrond in Fryslân helemaal niet zo gevarieerd is en dat is niet goed voor mens en dier. Het zou helpen als stukken boerenland ingezaaid worden met een mengsel van gras, bloemen en kruiden. Die zorgen voor een gezondere bodem en ze trekken bijen en andere insecten aan. Die bestrijden weer plantenziekten, waardoor er minder bestrijdingsmiddelen nodig zijn.

Gratis

De provincie zou het zaadmengsel gratis moeten aanbieden en zou moeten zorgen voor advies over het zaaien van de bloemen en kruiden, zegt de Partij voor de Dieren.