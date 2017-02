Veel anonieme meldingen over hennep en vernielingen

Er zijn afgelopen jaar ruim 1400 tips binnengekomen bij Meld Misdaad Anoniem, die van toepassing zijn op Noord Nederland. Dat is meer dan in het jaar daarvoor. Dinsdag heeft Meld Misdaad Anoniem de jaarcijfers bekend gemaakt. Verreweg de meeste anonieme meldingen in Noord Nederland gaan over hennepkwekerijen. Wat verder opvalt is de toename in het aantal tips dat te maken heeft met vernielingen. In 2015 waren dat er 13, vorig jaar 42.