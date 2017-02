Vrij brainstormen over de droomschool

In de Colle in Kollum gaan dinsdagmiddag kinderen, vaders, moeders en leerkrachten van verschillende basisscholen met elkaar in gesprek. Het doel is om na te denken over de toekomst van het basisonderwijs. Dat is volgens sommige mensen nodig omdat het basisonderwijs toe is aan veranderingen. Kinderen zouden niet meer hetzelfde moeten leren als vroeger. In de toekomst zou het kind veel meer centraal moeten staan..

Met behulp van een film werden kinderen uitgenodigd om al na te denken over de 'droomschool'.