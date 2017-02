Voorlichting Tûmba is stuk duurder voor scholen geworden

Volgens Johan Dalstra komt dat voor het Nordwin College neer op jaarlijks zo'n 7.500 tot 10.000 euro. Tûmba is het expertisebureau voor discriminatie, diversiteit en gelijkheid.

Oproep

Het Nordwin College heeft een oproep gedaan aan de provincie Fryslân om nog eens goed over het stopzetten van de subsidie aan Tûmba na te denken. Het risico bestaat dat naast het Nordwin College meer scholen zullen stoppen met de lessen van Tûmba, vanwege de hogere kosten. Dalstra zou dat jammer vinden, want de lessen over bijvoorbeeld discirminatie van homo's worden door Tûmba op pakkende wijze overgebracht met behulp van acteurs.

Burgerschap

Dinsdag werd ook bekend dat de Inspectie voor het Onderwijs ontevreden is over het onderwijs in burgerschap. Volgens staatssecretaris Dekker is het juist in de huidige maatschappij, met toenemende tegenstellingen, belangrijk om helder te zijn over Nederlandse kernwaarden.