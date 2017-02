De Dokkumer Vlaggen Centrale zet de komende jaren in op verdere samenwerking met andere bedrijven in de promotie en reclamesector. De centrale heeft een slecht jaar achter de rug en de concurrentie wordt steeds groter. Samenwerking is nodig om te overleven.

Maandag werd bekend dat de centrale samen gaat werken met Zeeman Reclame uit Den Helder, een bedrijf dat zich bezig houdt met reclame op gebouwen, auto's, vrachtauto's en verpakkingen.