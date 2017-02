LTO Noord blij met uitstel proef waterpeil Lauwersmeer

LTO Noord is blij met het besluit van de provincie Groningen om de proef met het verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer met een jaar uit te stellen. LTO noemt het een terecht besluit, dat mede naar aanleiding van bezwaren tegen de proef genomen is. LTO is fel tegenstander van de proef omdat de landbouworganisatie bang is voor de gevolgen van een nattere en zoutere grond. Bovendien zou de veiligheid in gevaar komen. Het uitstel van de proef geeft de betrokken partijen de kans om de monitoring te verbeteren en vispassages aan te leggen.