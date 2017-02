Sportvoedingsbedrijf Body & Fit Heerenveen wordt overgenomen

Het sportvoedingsbedrijf Body & Fit in Heerenveen wordt overgenomen door het Ierse Glanbia. Body & Fit verkoopt sportvoeding, dieetproducten en voedingssupplementen. Het bedrijf heeft 190 werknemers in dienst.

Glanbia is wereldwijd marktleider op het gebied van sportvoeding, met een jaarlijkse omzet van meer dan drie miljard euro. Met de overname wil het bedrijf verder groeien in Europa, met name op de online markt. Het management van Body & Fit blijft gewoon aan.