De politie Midden-Nederland heeft maandagavond een inval gedaan in een boerderij aan de Pieter Stuyvesantweg bij Nijetrijne. Agenten hadden tijdens de inval kogelwerende vesten aan.

De politie wil in het belang van het onderzoek nog niets zeggen over de reden van de inval. Volgens buren zouden er Polen in het gebouw wonen. Het is niet bekend of er mensen zijn aangehouden.