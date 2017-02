Nieuwe bomen bij station Leeuwarden

Voor het treinstation in Leeuwarden wordt dinsdag een begin gemaakt met het planten van bomen. Het gaat om 90 bomen, ter vervanging van bomen die afgelopen jaar zijn gekapt door de herinrichting van het gebied voor het station. Er gaan verschillende soorten de grond in. Een deel ervan is een jaar of tien oud en daardoor al wat groter. De planten van de bomen zal waarschijnlijk een aantal maanden duren. In de herfst komen er nog eens 20 bomen bij.