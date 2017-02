Persfotograaf Sjoerd Andringa overleden

Persfotograaf Sjoerd Andringa is in de nacht van zaterdag op zondag op 95-jarige leeftijd overleden. Andringa was bekend als fotograaf van het Friesch Dagblad. Hij werkte er van 1950 tot 1983. Hij was met zijn alpinopet en vlinderstrik een markante verschijning. Nadat hij met pensioen was gegaan, werd hij kunstenaar. In Tresoar en het Historisch Centrum Leeuwarden was in 2015 een expositie van zijn werk te zien.