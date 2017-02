Drankrijder na een wilde rit met schade aangehouden

Een 48-jarige drankrijder uit Heerenveen is maandagavond na een levensgevaarlijke rit van Leeuwarden naar zijn woonplaats op een politieauto gebotst. De politie zocht de man, nadat hij in een parkeergarage in Leeuwarden een slagboom en een bak met strooizout kapot had gereden. De man vluchtte daarna. Hij reed met hoge snelheid over de A32 en slingerde zo erg dat hij de hele snelweg nodig had.