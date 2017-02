Vakbonden vrezen 'puinhoop' door reorganisatie provincie

Volgens bestuurder Yntse Koenen van FNV Overheid is dat een probleem, want dat is in strijd met onder andere de CAO. De vakbonden zeggen ook dat er helemaal nog geen goed beeld is van de nieuw te vormen organisatie, waardoor mensen niet weten waar ze aan toe zijn. Een en ander kan leiden tot een organisatorische puinhoop, waarschuwt het FNV.

De provincie zegt in een eerste reactie verbijsterd te zijn over de kritiek. Volgens de woordvoerder herkent de provincie zich niet in de van de vakbonden. De provincie noemt het overleg met de vakbonden tot nu toe 'constructief''. De brief van de vakbonden is pas dinsdagmorgen binnengekomen. De provincie wil de brief eerst goed bestuderen en komt later met een uitgebreide reactie.