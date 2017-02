Magere opkomst op inloopavond Achtkarspelen

De oproep aan gemeenschappelijke organisaties in Achtkarspelen om verantwoordelijkheden over te nemen van de gemeente, heeft maandagavond in Buitenpost niet een heel drukke informatiebijeenkomst opgeleverd. Verantwoordelijk wethouder Jouke Spoelstra had op meer commotie gerekend, maar de helft van de aanwezigen bestond uit raadsleden.