Sipke Hulshoff: "We konden geen kansen creëeren"

De club van oud-Cambuurtrainer Henk de Jong speelde een systeem dat de Leeuwarders niet goed lag en daardoor creëerden ze te weinig kansen. “De Graafschap heeft het gewoon goed gedaan en heeft ons er afgejaagd waar ze konden”, zo zegt Hulshoff. “Ze hebben er een fysieke wedstrijd van gemaakt en daar waren we niet tegen opgewassen.” Toch is Hulshoff er zeker van dat de flow van Cambuur nog niet over is.

De Jong is goed te spreken over zijn oude club. “Ik ben blij dat we vanavond hebben gewonnen, want dat hadden we nodig, maar ik ben trots op wat Cambuur presteert in de beker en in de competitie. Ze zijn de best voetballende club op dit moment.”