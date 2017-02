Pauline Krikke uit Sneek is voorgedragen als nieuwe burgemeester van Den Haag. De 55-jarige VVD-politica is oud-burgemeester van Arnhem en oud-wethouder van Amsterdam. Ook is ze directeur geweest van het Scheepvaartmuseum in Amsterdam. Op dit moment is Krikke nog Eerste Kamerlid voor de VVD.