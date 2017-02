De Graafschap van De Jong maakt eind aan zegereeks Cambuur

SC Cambuur heeft maandagavond teleurstellend met 3-0 verloren bij De Graafschap, de nummer 18 van de Jupiler League. De wedstrijd in Doetinchem was niet van een hoog niveau. Zowel Cambuur als De Graafschap maakte veel fouten en creëerden nauwelijks kansen. De Graafschap, dat onder leiding staat van oud Cambuur-trainer Henk de Jong, kwam in de 54e minuut opeens op voorsprong door Van der Hurk, nadat de bal voor het doel van Zeinstra bleef liggen.