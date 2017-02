Proef met hoger waterpeil Lauwersmeer jaar uitgesteld

De proef met het verhogen van het waterpeil in het Lauwersmeer is een jaar uitgesteld. Dat heeft de provincie Groningen besloten in overleg met het waterschap Noorderzijlvest. Het uitstel van de proef geeft de betrokken partijen de kans om de monitoring te versterken, vispassages aan te leggen en extra peilbuizen te plaatsen voor de nulmeting.