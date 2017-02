Giftige gehaktballen voor honden in Harlingen

De gebakken spons is een huis-tuin-en-keuken spons gebakt in vet, met als doel om een lekker geur en smaak af te geven voor honden. Maar als een hond die op eet, kan hij ernstig ziek worden. De spons wordt in buik groter door het lichaamsvocht en kan voor verstoppingen zorgen.

De politie roept mensen die de sponzen, giftige gehaktballen of ander vlees zien liggen, op dit te melden bij de politie. Op Facebook beschrijft de politie wat te doen als een hond van deze zaken heeft ‘gesnoept’.