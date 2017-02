Friese boeren naar grootste bio-handelaren in de wereld

​Een groep boeren, bestuurder, en vertegenwoordigers uit de financiële sector gaan volgende week naar de BioFach in het Duitse Neurenberg. De BioFach is de grootste handelsbeurs in de wereld voor biologische producten. Nu ook in Friesland steeds meer bedrijven overschakelen op biologische landbouw, is ook de Friese biologische sector daar aan toe. De beurs is daarom van groot belang voor Friese boeren, zegt bioboer Sjoerd de Hoop uit Hiaure.