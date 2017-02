Strafzaak ongeluk mestsilo Makkinga voor Zwolse rechter

De strafzaak van het dodelijke ongeluk in de mestsilo bij Makkinga wordt op 17 februari inhoudelijk behandeld bij de rechtbank in Zwolle. Het schoonmaakbedrijf uit Abbega wordt verantwoordelijk gehouden voor het dodelijk ongeluk in juni 2013, waarbij drie personen omkwamen en één persoon zwaargewond raakte.

Het Openbaar Ministerie verwijt het bedrijf en de directeur dat ze de Arbeidsomstandighedenwet hebben overtreden, waardoor levensgevaarlijke situaties konden ontstaan.