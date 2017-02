Hindelopen in top 30 mooiste kleine plekken van Europa

Hindeloopen is één van de dertig mooiste kleine plekken van Europa. Althans, dat vindt de Japanse bond van reisagentschappen JATA. De lijst is gepubliceerd in een uitgebreid artikel door de Engelse krant, The Telegraph. De Japanners vinden Hindeloopen bijzonder vanwege de eigen taal, de historie van de stad en het schaatsen.