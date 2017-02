Autocoureur Nyck de Vries verlaat McLaren

Autocoureur Nyck de Vries uit Sneek verlaat na zeven jaar het talentenprogramma van McLaren, zo melden diverse media. De 22-jarige De Vries voldeed niet aan de verwachtingen van het Britse Formule1-team. Zo speelde hij een bijrol in het klassement van de GP3, de klasse waarin hij reed. De Vries zou nu als doel hebben om een stoeltje in de GP2 te bemachtigen. Het is nu nog niet bekend waar De Vries verder zal racen. Mogelijk gaat hij bij Ferrari testrijden.

De Vries staat bekend als een van de grootste racetalenten van Nederland.