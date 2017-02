Bewegen in de klas met Herre Zonderland op Moofy

Het internetplatform Moofy wordt volgende week officieel in gebruik genomen in Drachten. Moofy zorgt voor beweging in en met de klas. In korte filmpjes op het digibord geven bekende sporters bewegingslessen die de kinderen in de klas kunnen doen. Oud-turner Herre Zonderland uit Lemmer is een van de sporters die les geeft op Moofy.

De lessen zijn geschikt voor alle kinderen van de basisschool. Ze kunnen zo even ontladen en opladen voor de volgende les.