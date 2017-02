Voorwaardelijke boete voor handel in opgezette dieren

Een man uit De Westereen heeft een voorwaardelijke boete gekregen, omdat hij opgezette dieren had en er ook in handelde. Dat deed hij via Marktplaats. Hij haalde de dieren uit Duitsland, maar ze hadden geen preparateurskeurmerk. Volgens de Nederlandse wet moet dat wel. De man wist dat niet, hij hoorde dat toen hij de politie over de vloer kreeg.

De officier van justitie en de rechter gingen er allebei vanuit dat de man het allemaal niet met opzet heeft gedaan en daarom kreeg hij alleen een voorwaardelijke boete.