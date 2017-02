Tweede Kamer praat over herindeling Noordwest-Fryslân

In de Tweede Kamer wordt woensdag gesproken over de herindeling van een aantal gemeenten in Noordwest-Fryslân. Op 1 januari 2018 voltrekken zich daar drie fusies. De gemeenten Het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel en vier dorpen in Littenseradiel worden samen De Waadhoeke. Leeuwarden en Leeuwarderadeel fuseren met tien dorpen in Littenseradiel. De rest van die gemeente gaat op in Súdwest-Fryslân. Voordat de fusies ingaan, praat de Eerste Kamer er ook nog over.