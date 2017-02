Hulp voor minimagezinnen bij aanvraag clublidmaatschap

Gezinnen met een smalle beurs in de gemeente De Fryske Marren krijgen hulp bij het regelen van een lidmaatschap van een club of vereniging. Die steun krijgen ze van de beweeg- en cultuurcoaches van de gemeente. Die kunnen helpen met het regelen van een aanvraag bij fondsen voor financiële steun aan gezinnen die weinig geld te besteden hebben. De coaches bekijken met de ouders of de gezinnen aan de regels voldoen om voor steun in aanmerking te komen.