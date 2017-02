Sander Metz houdt op met zoektocht naar biologische familie

Zanger Sander Metz uit Itens houdt op met zijn zoektocht naar zijn biologische familie in Indonesië. Dat schreef hij maandagochtend op zijn Facebookpagina. Metz haalde de afgelopen jaren vaak de media met zijn zoektocht. De internationale zender TLC maakte zelfs een documentaire over Metz.

Toch had dat niet het gewenste resultaat. "Ik ben er nu eigenlijk wel klaar mee. Dat klinkt hard, maar het is goed zo. Ik heb er alles aan gedaan wat ik kon. Ik heb de rust in mijzelf gevonden", zei hij in het programma De Middei fan Fryslân.