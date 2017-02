Teken- en fotografiewandeling op golfbaan voor extra omzet

Friese golfclubs zijn steeds creatiever om mensen naar de baan te halen, want het tal actieve golfers loopt terug. Om de clubs en accommodaties overeind te houden, worden er andere activiteiten georganiseerd. Zo zoekt Golfclub De Groene Ster in Leeuwarden de oplossing vooral in lagere prijzen om lid te worden.

Maar ook in alternatieve activiteiten zoals teken-, schilder- en fotografiewandelingen op het terrein. Daarnaast moet vooral de horeca voor meer omzet zorgen. De club heeft daarvoor een horeca-manager aangenomen.