SP stelt Kamervragen over misstanden bij aanleg Centrale As

De SP in de Tweede Kamer wil van staatssecretaris Wiebes weten wat die vindt van de door vakbond FNV geconstateerde onderbetaling bij de aanleg van de Centrale As. Volgens de vakbond is een groep ijzervlechters niet volgens de regels betaald. Ze zouden daardoor zo'n 1700 euro per persoon zijn misgelopen.

De SP vindt dat de ijzervlechters het geld alsnog moeten krijgen. De partij wil weten of de staatssecretaris het daarmee eens is.