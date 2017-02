"Weidegang niet verplichten, maar stimuleren"

Sieta van Keimpema van de Dutch Dairymen Board is ook niet blij met het nieuwe wetsvoorstel. De nieuwe regel zal het voor de boeren alleen maar moeilijker maken, denkt zij.

Wat is er mis mee om de koeien in het voorjaar naar buiten te sturen?

"Daar is helemaal niks mis mee, wij doen dat zelf ook. De koeien willen zelf ook graag naar buiten in de lente. Boeren die dat doen krijgen daar nu ook wat extra's voor van de zuivelcoöperatie. Wat mij betreft gaat die vergoeding nog wat omhoog. Maar als weidegang verplicht wordt is de kans groot dat die vergoeding weer verdwijnt, terwijl de boeren wel een extra verplichting hebben. Weidegang kun je beter stimuleren dan opleggen."

Volgens SP, GroenLinks en D66 lijden koeien die nooit buiten komen.....

"Daar is geen enkele wetenschappelijke onderbouwing voor. Een koe ligt een groot deel van de tijd te herkauwen. Dat gaat vaak beter in een comfortabele stal dan in een nat weiland. Als het in de herfst nat en koud is gaan veel koeien liever helemaal niet naar buiten. Ik krijg het idee dat Kamerleden hun eigen ideeën op koeien projecteren. Als je dit idee serieus neemt moet je ook bezitters van honden en katten verplichten om de dieren vaak en lang genoeg naar buiten te sturen. Vissen in de kom moet je dan ook verbieden...''

Is het voorstel van de die partijen wel uitvoerbaar?

"Er zijn genoeg boeren die te weinig weiland bij de boerderij hebben om de koeien naar buiten te sturen. Koeien hebben er trouwens een hekel aan om veel te moeten lopen voor een beetje gras. Voor boeren met weinig grond bij het bedrijf is de nieuwe regel een groot probleem. Ze moeten dan mogelijk zelfs eerder ophouden....."

Wat moeten we doen om de koeien in het weiland te houden?

"Ik vind dat er een grote verantwoordelijkheid bij de consument ligt. Als die bereid is om wat meer te betalen voor 'weidemelk' zijn de boeren bereid om aan die vraag te voldoen. Maar als de consument alleen maar uit is op het allergoedkoopste product, dan is het niet redelijk om de boeren extra regels op te leggen. Waar blijft dan het gelijke speelveld met de landen om ons heen? Ik zou graag zien dat de kamerleden niet alleen naar het welzijn van de koeien kijken, maar ook naar het welzijn van de boeren.....

Denkt u dat de verplichte weidegang er ook echt komt?

"Staatssecretaris Martijn van Dam is er tot dusver op tegen. Ik hoop dat hij de poot stijf houdt. Dit kabinet fan VVD en PvdA heeft de boeren al met genoeg nieuwe regels opgezadeld. Dat valt me trouwens tegen van een liberale regering, zoveel nieuwe regels."