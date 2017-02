De Oeletoeters zoeken nieuwe plek voor carnavalswagens

Hoogte

De opslag van de wagens is wel geregeld, vertelt vice-voorzitter Theo Ruis van De Oeletoeters. "Het gaat eigenlijk om een ruimte waar we de wagens kunnen opbouwen. Onze opslagplek is te laag. De bouw van de wagens duurt twee tot drie maanden", zo zegt Ruis.

Hoewel het lastig is om een nieuwe plek te vinden, heeft Ruis er wel vertrouwen in. "Gelukkig staan we wel positief bekend. Hopelijk helpt dat wat."

Jubileumfeest

De optocht vindt over twee weken plaats. Komend weekend is er nog een groot feest in Sneek om te vieren dat De Oeletoeters 25 jaar bestaan. "Er komen 1500 man op het feest, waaronder carnavalsverenigingen uit het hele land."