Algrawei weer open na plaatsen fietstunnel Pypsterbuorren

De Hendrik Algrawei tussen Leeuwarden en Deinum/Boksum gaat maandagochtend vroeg weer open voor het verkeer. De weg was het afgelopen weekeinde gestremd in verband met het plaatsen van de betonelementen voor de fietstunnel Pypsterbuorren. De fietstunnel is onderdeel van het project herinrichting Deinum-Boksum. De omleiding werd aangegeven met verkeersborden. Om voor de komende week klaar te zijn, is ook 's avonds en 's nachts doorgewerkt.