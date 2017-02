Meer belangstelling voor vrije bouwkavels

De verkoop van vrije bouwkavels in de grotere kernen van Fryslân loopt goed. Met name in de Súdlannen, Wiarda en Blitsaerd bij Leeuwarden, Houkepoort en Harinxmalân bij Sneek en Skoatterwâld bij Heerenveen is er vraag naar vrije bouwkavels, kavels waar je zelfs een eigen huis op kunt laten plaatsen.

Makelaars merken dat er vaker moet worden geloot om de kavels te verdelen. Zo zijn er vaak twee keer zoveel belangstellenden dan dat er kavels zijn. Dat is de afgelopen jaren wel anders geweest, zegt Simone Hoekstra van Makelaardij Hoekstra.