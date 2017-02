Streppel: "We hebben onnodig van Utrecht verloren"

In de tweede helft speelde SC Heerenveen wel goed in de ogen van Streppel, met eigenlijk maar een manco: er werd niet gescoord.

Sam Larsson wilde na de wedstrijd geen commentaar geven op zijn rode kaart - eigenlijk tweede gele kaart - in de tweede helft. "Dat is het besluit van de scheidsrechter." Martin Odegaard vond het 'een bijzonder frustrerende wedstrijd'. "Wij speelden goed, zeker in de tweede helft, maar we scoorden niet. Daar moeten we hard aan werken." Odegaard heeft het gevoel dat er progressie in zijn spel zit, maar kan daar niet van genieten als het team verliest. "Wij hebben nu al een paar keer goed gespeeld en verloren. Dat moeten we omdraaien."