Plan voor zonnepark op Terschelling

Terschelling wil een zonnepark aanleggen op de parkeerplaats in de Werkhaven. Daar is ruimte voor zo'n 1860 zonnepanelen. In het verleden was de gemeente terughoudend met het verlenen van vergunningen voor de aanleg van zonneparken. Vooral omdat de eilanders vinden dat een park niet ten koste mag gaan van landbouwgrond en ook niet de horizon mag vervuilen.