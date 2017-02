SC Heerenveen verliest met 1-0 van FC Utrecht

SC Heerenveen verloor zondag in eigen stadion de Galgenwaard met 1-0 van FC Utrecht. Andreas Ludwig opende in de eerste helft de score voor FC Utrecht. SC Heerenveen ging aansluitend op zoek naar de gelijkmaker. SC Heerenveen speelde helemaal niet slecht, maar was niet effectief tegen een stug Utrecht. Nog in de eerste helft schoot Thorsby op de paal. Lucas Bijker kopte op slag van rust naast.