Suzanne Schulting wint ook goud met relay-team

Suzanne Schulting beleefde zondag een topdag in het Duitse Dresden. Nog geen uur na haar goud op de 1500 meter pakte de shorttrackster uit Tijnje haar tweede goud met de Nederlandse damesploeg. In de finale maakte het Nederlandse team met verder Yara van Kerkhof, Lara Ruijven en Rianne de Vries uit Akkrum geen fouten Oranje versloeg in de finale Italië en Canada.