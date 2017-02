Dames It Heidenskip nationaal kampioen touwtrekken indoor

Het damesteam It Heidenskip is zaterdag in Hippolytushoef nationaal kampioen touwtrekken geworden. De dames bereikten de eindstrijd zonder puntverlies. De dames van It Heidenskip hadden wel versterking buiten het eigen dorp van Grietje Stoker uit Wirdum. Aaltje Nieuwland uit Nieuwehorne en Maria van der Heide uit Wolvega. De dames zijn in training voor de World Games komende zomer in Polen.