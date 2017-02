Cambuur in de flow naar De Graafschap

Cambuur speelt maandag de uitwedstrijd tegen De Graafschap. De Leeuwarders stappen "in the flow" de bus in naar Doetinchem, na de laatste wedstrijd met goede resultaten en prima voetbal. Het is voor de trainers van Cambuur wel een bijzondere wedstrijd, omdat De Graafschap getraind wordt door oud-collega's Henk de Jong en Sandor van der Heide. Maar verder is het een wedstrijd als alle andere. "Als het fluitje klinkt willen wij die wedstrijd winnen", zegt trainer Sipke Hulshoff. Hulshoff wilde nog geen opstelling geven.