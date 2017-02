Suzanne Schulting wint 1500 bij wereldbeker shortrack

Suzanne Schulting van De Tynje was zondagmiddag de concurrentie te snel af in de finale van de 1500 meter shorttrack te Dresden. Een historische prestatie, want Schulting is nu de eerste Nederlandse shorttrackster, die goud pakt op een wereldbekerwedstriid.

Schulting pakte in de race al vlot de leiding en gaf die niet meer uit handen. Ah Rum No uit Korea en Valerie Maltais uit Canada bezochten het noch wel, maar kwamen niet verder dan het tweede en derde plek.