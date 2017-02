Een 19-jarige drankrijder uit Groningen is zondagnacht opgepakt in Leeuwarden. Politie zagen de man al slingerend achteruitrijden op de Willemskade. Na een blaastest deed blijken dat de jongeman teveel alcohol gedronken had.

Hij moest zijn rijdbewijs inleveren en moet binnenkort een cursus over alcohol in het verkeer volgen.