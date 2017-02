De Leeuwarder politie heeft in de nacht van zaterdag op zondag een man uit Emmeloord aangehouden op het Ruiterskwartier. De man werd daar uit de horecazaak gezet, omdat hij 'vervelend' was. Buiten maakte de man zich schuldig aan het 'verstoren van de openbare orde' en werd daarom aangehouden door de politie.

De man was namens de politie aardig over zijn theewater heen. De man mocht in de poltiecel zijn roes uitslapen en werd aansluitend weer weggestuurd.