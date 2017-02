Bildts Aigene dinsdagi naa Den Haag met 'petitie' oer Biltsk

Bildts Aigene vindt de petitie nodig omdat minister Ronald Plasterk eind vorige jaar het verzoek van de gemeente om de taal te erkennen afwees. Bildts Aigene vondt die afwijzing niet terecht.

De Tweede Kamer praat op donderdag 8 februari plenair over de herindeling in Noardwest-Fryslân. Naar het voorstel zal de gemeente It Bilt op 1 januari 2018 met Frjentsjerteradiel, Menameradiel en een deel van Littenseradiel opgaan in de niewe gemeente Waadhoeke. Op It Bilt zijn een hoop mensen bang dat de eigen taal ondergesneeuwd worden zal in deze nieuwe grote gemeente. De gemeente It Bilt vroeg daarom in ferbruari vorig jaar aan minister Plasterk van binnenlandse zaken om de Biltske taal officieel te erkennen in het Europese Handvest van Regionale en Minderheidstalen van de Raad van Europa.

Plasterk vraagt op zijn beurt de Taalunie om advies uit te brengen over de status van it Biltsk. De Taalunie schreef in haar advies dat it Biltsk 'een dialect van zowel het Fries als het Nederlands' is, en zodoende niet voldoet aan de voorwaarde om officieel erkend te worden. Bildts Aigene is het niet eens met die conclusie. It Bildts is een mengtaal, met eigen uitdrukkingsen en woordenschat en verdient zodoende officieel erkenning. Bildts Aigene vraagt daarom nu de Tweede Kamer om nogmaals zorgvuldig naar het verzoek om erkenning van de taal te kijken.