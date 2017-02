"Brandganzen gaan echt niet eerder weg"

Om te voorkomen dat de ganzen te veel schade veroorzaken, zouden ze eerder terug moeten naar broedplaatsen op de poolcirkel. Dat was vorige week een van de ideeën waar boeren, jagers en de provincie over praten. Het punt is dat brandganzen het boerenland kaal eten. In de winter is dat niet een groot probleem, maar in het voorjaar wel.

Want dan willen de boeren dat gras zelf van het land halen en gebruiken. En dus moeten de ganzen eerder terug naar de poolcirkel, waar ze broeden en jongen krijgen. Buro de Vries vroeg zich af: "Hoe doe je dat?" en legde de vraag voor aan Melle Pieter Prins, voorzitter van de Guozzekrite Dongeradiel.

Rustgebieden

Volgens Prins is het een gevolg van ons eigen beleid dat de brandganzen veel langer blijven dan vroeger. Door het inzetten van rustgebieden kunnen de ganzen zich nu zo vol eten, dat ze de reis naar de poolcirkel in een keer halen. Eerder moesten ze bij-eten in Polen en gingen ze dus eerder die kant op. Nu gaan ze pas half mei weg.

Het gevolg is dat ze de voor de boer zo belangrijke eerste snede gras opeten. Een probleem waar geen oplossing voor is, zo zegt Melle Pieter Prins. Alleen het neerschieten van hele grote aantallen ganzen zou misschien wat kunnen helpen, maar daar is geen draagvlak voor.

Hij ziet dan ook geen andere mogelijkheid dan het voortzetten van het huidige beleid, met rustgebieden voor de ganzen en een schadevergoeding voor de boeren.