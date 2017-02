Een 27-jarige inwoner uit Leeuwarden is zaterdag zijn rijbewijs kwijtgeraakt. De man reed met 174 kilometer per uur over de Centrale As, terwijl daar maar 100 kilometer is toegestaan. De Leeuwarder liep tegen de lamp door de lasercontrole die op dat moment op de weg werd gehouden.

Ook een 38-jarige inwoner uit de gemeente Achtkarspelen moest zijn rijbewijs inleveren. Hij reed op dezelfde weg 150 kilometer per uur.