Feestelijke Terschellinger-reünie bij concert Hessel en Tess

Het dak van het Ziggo Dome ging er nog net niet af, maar een groot feest was het wel. Hessel en Tess speelden zaterdagavond de zaal in Amsterdam plat. Zo'n 10.000 mensen waren op het concert afgekomen, onder hen zo'n 900 inwoners van Terschelling. Het werd een grote Terschellinger-reünie en dit werd versterkt door de aankleding van het podium als een strand met een kampvuur erop. Naast Hessel en Tess was er ook nog een gastoptreden van de Zwolse rapper Typhoon.