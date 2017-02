UNIS Flyers gaat door met winnen: 16-2 tegen Chiefs Leuven

Na vier minuten in 1e periode zette Bezak, op aangeven van Postma, de Flyers op een 1-0 voorsprong. Niet veel later zorgde Nijland ervoor dat de voorsprong werd verdubbeld. Een schot van Hoekstra ging nog op de lat, maar Nijland schoot de rebound binnen. Nog voor het eind van de 1e periode speelden de Flyers een powerplay goed uit en maakte Hoekstra er 3-0 van. En het werd nog beter voor de ploeg uit Heerenveen. Op aangeven van Postma schoot Bezak de 4-0 binnen en direct daarna schoot Neef alweer de 5-0 binnen.

In de tweede periode gingen de Flyers vrolijk door en maakte Postma er 6-0 van. En snel daarna schoot Demelinne de 7-0 binnen. Via Van Aalderen en opnieuw Postma liepen de Flyers uit naar 9-0. De tiende treffer kwam op naam van Limnell. Hierna was het Leuven die toch nog een eretreffer mochten maken Yeung schoot binnen. Direct hierna schoot Bezak de 11-1 tegen de touwen en maakte Nijland er 12-1 van. Na 31 minuten schoot opnieuw Yeung in een doelpuntrijk duel raak voor Leuven: 12-2.

In de 3e periode maakte Bouten de 13-2. Door goals van Hoekstra en Bezak werd het ook nog 15-2. En via Janssen werd de 16-2 eindstand op het scorebord gezet.