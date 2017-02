Korfballers LDODK in eigen huis afgestraft door PKC

De korfballers van LDODK konden zaterdagavond niet op tegen koploper PKC uit Papendrecht. De ploeg uit Gorredijk, nummer twee in het klassement, werd in eigen huis met 36-21 afgestraft. Hoewel LDODK de openingstreffer scoorde en in de beginfase PKC nog aardig kon bijhouden, wisten de gasten steeds verder uit te lopen. Ook vijf wissels achterelkaar bij LDODK kon niets meer aan de stand veranderen. Na de eerste helft stond het 15-9 voor PKC. De ploeg uit Papendrecht was ook duidelijk de sterkste in de tweede helft. LDODK scoorde nog 12 keer, maa