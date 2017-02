Volleybalvrouwen Sneek geven Zwolle pak slaag

De vrouwen van volleybalclub VC Sneek hebben zaterdagavond met overmacht gewonnen van Regio Zwolle. In de thuishal werd het 3-0 voor de Snekers .Al in de eerste set werd duidelijk dat Zwolle niet veel had in te brengen tegen de ploeg van Petra Groenland. De gasten werden met 25-10 van de vloer geveegd. Ook de tweede set ging met een flink puntenverschil naar de Sneker vrouwen: 25-16.