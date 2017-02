Thijsje Oenema heeft goed nieuws op Wereldkankerdag

Schaatster Thijsje Oenema uit Joure had zaterdag goed nieuws over haar gezondheid. Op een bijeenkomst in centrum De Skulp in Heerenveen, die in het teken stond van Wereldkankerdag, vertelde ze dat haar laatste scan weer een goed resultaat had. Oenema kreeg een jaar geleden te horen dat ze ongeneselijke melanoomkanker had. In De Skulp, het centrum voor leven met kanker, vertelde ze haar verhaal aan lotgenoten en hun naasten en dat vond ze heel speciaal.